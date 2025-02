Panorama.it - Lucio Corsi: guida ai suoi album, dal peggiore al migliore

Se Olly è risultato il vincitore assoluto della settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo, non c’è dubbio chesia stato il vincitore morale, mettendo d’accordo pubblico e critica in modo quasi unanime. La sua affermazione, dopo tanti anni di gavetta, è ancora più clamorosa dopo la notizia della sua partecipazione all’Eurovision Song Contest, in seguito alla rinuncia di Olly, che si terrà a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio. Se il pubblico generalista lo ha scoperto durante la kermesse canora più vista in Italia,non è certo una novità per chi bazzica il mondo della musica indie. Il cantautore toscano è riuscito a portare se stesso a Sanremo senza snaturarsi e farsi cannibalizzare dal carrozzone festivaliero, con un brano come Volevo essere un duro, tra cantautorato italiano e glam rock anni Settanta, ricco di poesia e di ottima musica (con ben due assoli!), eseguito con grande spontaneità e comunicativa.