Lucca scomparsa la 15enne Gaia | Chiunque abbia notizie ci avverta questo il messaggio del sindaco

cresce la preoccupazione perCeloni, ladi cui non si hannodalla serata di sabato. La ragazza èintorno alle 20:30 e, mentre amici e parenti continuano a diffondere appelli sui social, anche le istituzioni locali si sono attivate per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sua.Ildella città ha diffuso unsui canali ufficiali, invitandoinformazioni a contattare immediatamente le autorità. “Da ieri sera, sabato 22 febbraio, alle ore 20:30 ènel centro diquesta ragazza: si chiamaCeloni, ha 15 anni, indossa dei jeans stretti blu, un piumino nero con cappuccio e delle scarpe sportive bianche. Ha occhi chiari, lunghi capelli rossi e ricci. Nell’esprimere vicinanza alla famiglia in queste ore di apprensione, il nostro appello peravesse notizia diè di avvertire immediatamente le forze dell’ordine, che stanno cercando la ragazza”, ha scritto il primo cittadino.