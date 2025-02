Lanazione.it - Lucca, oltre 20mila persone per la grande sfilata in maschera

Leggi su Lanazione.it

, 23 febbraio 2025 - Unsuccesso di pubblico per l'evento clou diin, che ha vistoinvadere il centro storico e le Mura per assistere alladel Carnevale. L’evento, partito alle ore 15 da Porta Sant’Anna, ha attraversato la città in un corteo suggestivo, animato da figuranti in costume, carri in miniatura e imponenti opere in cartapesta realizzate dai maestri viareggini. A catturare l’attenzione di tutti, l’imponente Pantera di 4,5 metri, creata appositamente dal carrista Luca Bertozzi, simbolo del legame tra arte e tradizione.per lainIl corteo si è poi concluso in Piazza San Michele con musica e coreografie, regalando ai cittadini e ai visitatori un pomeriggio di emozioni e divertimento.