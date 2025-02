Calciomercato.it - Lucca e il rigore della discordia: multa e litigio con l’Udinese prima dell’addio in estate

L’egoismo del numero 9, o meglio del 17, ha portatoa prendersi con la forza ilche doveva essere di Thauvin e questo ha scatenato l’ira del. Ile la conseguenteper l’attaccante rischia di averne segnato inevitabilmente il futuro.ha stappato il 26esimo turno di campionato e lo ha fatto con un’importante vittoria in casa del Lecce, eppure c’è un retrogusto piuttosto amaro che resta nella dirigenza dei friulani e il motivo è da ritrovare in Lorenzo. La partita è stata decisa proprio da un gol del classe 2000, che ha trasformato il calcio didopo essersi preso con la forza il pallone dalle mani di Florian Thauvin.e ilconin– Calciomercato.it (LaPresse)Proprio ilrischia di aver lasciato pesanti strascichi in casa Udinese.