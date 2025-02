Ilrestodelcarlino.it - Lube, una sconfitta che non fa male. L’ex Rychlicki trascina l’Itas Trentino

Itas3 CucineCIvitanova 1 ITAS: Sbertoli 3, Michieletto 15, Resende Gualberto 8,19, Lavia 14, Bartha 6, Bristot (L), Kozamernik 6, Garcia Fernandez 0, Laurenzano (L). N.E. Pesaresi, Pellacani, Magalini, Acquarone. All. Soli. CUCINECIVITANOVA: Boninfante 2, Loeppky 12, Gargiulo 12, Nikolov 14, Hossein Khanzadeh 11, Tenorio 4, Balaso (L), Orduna 0, Bisotto (L), Lagumdzija 4, Dirlic 0, Bottolo 2. N.E. Chinenyeze, Podrascanin. All. Medei. Arbitri: Zavater, Lot, Merli. Parziali: 25-14, 23-25, 25-23, 25-19.ininfluente per laCivitanova, battuta per 3-1 alla ”ilT quotidiano Arena” dalla Itas. La formazione di coach Medei, già sicura del terzo posto, è tornata in campo con molte seconde linee per l’ultima trasferta della regular season a soli due giorni dalla gara persa al tie break con Padova.