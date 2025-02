Ilgiorno.it - Lotta alla disoccupazione. Colloqui, formazione, corsi. Nuovi servizi per trovare lavoro

Un nuovo spazio dedicato alle opportunità di, orientamento eper cittadini e imprese a Corbetta. Si chiama Afolmet Red Point e aprirà domani in via Verdi 26. "Ringraziamo Afol Metropolitana per la sinergia che ha reso possibile la realizzazione di un nuovoo pubblico dedicato a tutta la cittadinanza. L’Amministrazione comunale continua così a fornire un sempre più capillare e concreto supporto nella ricerca diai cittadini che risultano essere inoccupati – commentano il sindaco Marco Brini (nella foto) e l’assessore alle Politiche dele dell’Occupazione Giuliano Gubert –. Accogliamo con piacere e fiducia questa grande realtà, consapevoli che il loro preziosoo è di straordinaria importanza per contrastare lae l’esclusione sociale, promuovendo la dignità e il diritto al".