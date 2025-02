Ilrestodelcarlino.it - Lotta ai reati informatici. Convegno a San Rocco con Polizia e Politecnica

Venerdì sera presso l’Auditorium San, si è tenuta un’interessante conferenza divulgativa dal titolo "Come sopravvivere alla Transizione Digitale, tra fake news, hate speech, domicilio virtuale e truffe on line", organizzata d’intesa tra il Comune di Senigallia, il Rettore dell’Universitàdelle Marche Gian Luca Gregori e il Questore di Ancona Cesare Capocasa. La conferenza si è aperta con i saluti istituzionali da parte dell’Assessore Alan Canestrari. Per l’UNIVPM è intervenuta la Prof. Avv. Marta Cerioni. Molto seguito è stato poi il contributo dell’Ispettore Antonio Maddamma del Commissariato di PS di Senigallia e dell’Assistente Capo Katia Schiavoni del Centro Operativo per la Cybersicurezza dellaPostale e delle Comunicazioni, che hanno dimostrato quanto lasia assolutamente in prima linea contro i