Game-experience.it - Lost Soul Aside, Sony svela i requisiti della versione PC minimi ed Ultra con ray tracing

si prepara al lancio con la pubblicazione ufficiale deiPC.ha infatti deciso di rivelare proprio in queste ore i dettagli per diverse configurazioni, da quelle minime fino alle impostazionicon rayattivo. Il gioco offrirà un comparto tecnico avanzato, con grafica in 4K, supporto all’HDR e un framerate illimitato per chi possiede un hardware adeguato. Inoltre, sarà compatibile con il controller DualSense, sfruttandone i grilletti adattivi e il back aptico su PC tramite connessione USB.Come leggiamo sul sito ufficiale, per giocare con impostazioni minime, sarà necessario almeno un Intel Core i5-10400 o un AMD Ryzen 5 3600, accompagnato da una GPU NVIDIA GTX 1060 o AMD RX 5500 XT e 16 GB di RAM. Le specifiche consigliate prevedono una RTX 2060 o RX 5700 XT per un’esperienza più fluida.