Oasport.it - Lorenzo Musetti si allena ad Acapulco: i dubbi sulla partecipazione al torneo restano

giocherà adnei prossimi giorni? La domanda è lecita rispetto al prossimo impegno del tennista toscano sul cemento messicano. Costretto al ritiro dopo la vittoria nel secondo turno a Buenos Aires contro il francese Corentin Moutet e a dare forfait per l’ATP500 di Rio de Janeiro (Brasile) per un problema al polpaccio della gamba destra,fa parte del main draw dell’evento menzionato.L’azzurro, n.6 del seeding, farà il proprio esordio contro un qualificato e nel secondo turno incrocerebbe il vincente della sfida tra l’americano Alex Michelsen e il cinese Yunchaokete Bu. Nello stesso quarto dell’altro statunitense Tommy Paul,non si sa se sarà in grado di affrontare gli incontri, anche per il non trascurabile cambio di superficie (dalla terra rossa sudamericana all’hard centroamericano).