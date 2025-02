Ilrestodelcarlino.it - Lorenzo Melioli eletto nuovo coordinatore cittadino di Fd’I

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

è ildi Fratelli d’Italia. Lo storico esponente della destra locale e attuale consigliere comunale è statoieri all’hotel posta per acclamazione nel Congresso comunale, alla presenza del consigliere provinciale Alberto Bizzocchi, del presidente provincialee consigliere regionale Alessandro Aragona, del deputato Gianluca Vinci e dell’europarlamentare Stefano Cavedagna. Ad affiancare(ultimo a destra in foto con – andando verso sinistra, Aragona, Cavedagna e Bizzocchi), ilcoordinamento comunale composto da Alessandro Sezzi, Barbara Ferrari, Ivaldo Casali, Gianmarco Belfiore, Giancarlo Cantarelli, Federico Braglia, Cristian Paglialonga, Letizia Davoli, Mattia Marziani e Roberta Rigon. "Pere per la città al via una stagione nuova – le parole di– Tra le priorità c’è la sicurezza che continua a preoccupare i cittadini".