Velvetgossip.it - Lorenzo Berlusconi: il giovane pugile che rassicura la madre Silvia

Leggi su Velvetgossip.it

Il mondo dello sport si arricchisce di una nuovapromessa:, figlio di Pier SilvioToffanin, ha intrapreso una carriera nel pugilato che ha già catturato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Nato nel 2010,ha solo 14 anni, ma ha già dimostrato di possedere un talento naturale per la boxe, una disciplina che richiede non solo abilità fisiche, ma anche una notevole forza mentale.Recentemente, ilha disputato un incontro che ha impressionato non solo il pubblico presente, ma anche esperti del settore come Clemente Russo, ex campione mondiale di pugilato. Russo ha elogiatoper la sua intelligenza e la sua tecnica, sottolineando come il ragazzo abbia dimostrato una buona guardia e un’efficace capacità di colpire.