Lorenzo Berlusconi il figlio di Pier Silvio è un pugile | Dico a Silvia di stare tranquilla

Il 14ennedie diToffanin, nato nel 2010, è unprofessionista.“ha fatto un buon incontro: molto intelligente, molto tecnico con una buona guardia e mettendo tanti buoni pugni a segno” – ha commentato Clemente Russo fra le pagine di Leggo – “Se continua così, allenandosi con impegno può togliersi tante belle soddisfazioni.? È stato un padre super esemplare ma soprattutto il primo tifoso di suo. L’ha accompagnato sotto al ring, è rimasto all’angolo. Mi sono permesso di fargli i complimenti: non tutti i papà riescono ad andare sotto il ring con il proprio. C’è chi ha paura, chi è in tensione, chi si emoziona. Lui è stato molto bravo a non mettergli pressione”.Clemente Russo sembrerebbe conosce molto bene: “La cosa che stupisce di lui, per essere un ragazzo di 14 anni è la testa che ci mette in quello che fa, nella boxe.