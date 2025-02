Calciomercato.it - Lookman non ha dimenticato: la reazione al cambio e alla domanda su Gasperini

Leggi su Calciomercato.it

Dopo lo scontro post Champions, tra l’attaccante nigeriano e il tecnico nerazzurro resta il gelo: ladel calciatore alL’Atalanta riparte e lo fa lanciando un chiaro messaggio a Inter e Napoli: per lo scudetto bisogna fare i conti anche con la squadra di. I punti di distacco dal primo posto sono ora soltanto tre e lo scontro diretto di sabato pomeriggio può consentire ai bergamaschi di avvicinarsi ulteriormente.non ha: laalsu(LaPresse) – Calciomercato.itCerto il calendario non è dei più semplici, visto che Retegui e compagni dovranno affrontare nelle prossime partite Juventus, Inter, Fiorentina, Lazio, Bologna e Milan, tutte squadre che sono in corsa per un piazzamento europeo. Un ostacolo sulla strada del segno, come un ostacolo può diventare anche il rapporto tra