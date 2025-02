Juventusnews24.com - Lookman Juve, Percassi dice la sua: «Io penso che quando si parla si rischia di creare questa situazione»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, il presidente dell’Alalantadell’attaccante nerazzurro in riferimento alla lite con Gasperini. Ecco le sue paroleAntonio, presidente dell’Atalanta, hato del caso Ademola, obiettivo del calciomercato. Ecco le sue parole in riferimento alla lite con Gian Piero Gasperini.PAROLE – «Questo non lo so, dovete chiederlo a lui. Avete la fortuna dire direttamente con il mister viste le tante partite. Ioche abbiamo bisogno di giocare perché tante volte,si, sidicasi che non servono al buon esito e al prosieguo tranquillo di un campionato fino ad oggi straordinario. Di un percorso in Champions League che ha visto l’Atalanta da super protagonista»Leggi suntusnews24.com