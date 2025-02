Londra | al via nuove sanzioni a Mosca

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

2.33 Il Regno Unito svelerà domani un "importante pacchetto di" contro, in occasione dei tre anni dalla guerra in Ucraina. Lo ha affermato oggi il ministro degli Esteri britannico David Lammy.che ha ribadito l'impegno del suo Paese a fornire 3 mld sterline (circa 3,6 mld di neuro) l'anno a Kiev e la sua disponibilità a contribuire con truppe britanniche a un'eventuale forza di pace. Si è impegnato anche a a lavorare con i suoi alleati europei e statunitensi per rag giungere la pace in Ucraina..