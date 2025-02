Agi.it - L'omelia (scritta) di Papa Francesco: "Solo il perdono aiuta un mondo dilaniato da odio e guerre"

Leggi su Agi.it

AGI - "Undove per gli avversari c'èè unsenza speranza, senza futuro, destinato a essereda, divisioni e vendette senza fine, come purtroppo vediamo anche oggi, a tanti livelli e in varie parti del. Perdonare, allora, vuol dire preparare al futuro una casa accogliente, sicura, in noi e nelle nostre comunità". Cosìnell'- letta da monsignor Rino Fisichella - della messa in San Pietro in occasione del Giubileo dei Diaconi. Il Pontefice sottolinea tre aspetti del diaconato: il, il servizio disinteressato e la comunione. " Per crescere insieme, condividendo luci e ombre, successi e fallimenti gli uni degli altri, è necessario saper perdonare e chiedere, riallacciando relazioni e non escludendo dal nostro amore nemmeno chi ci colpisce e tradisce", scrive Bergoglio.