Lodi, svolta nell'omicidio di Roberto Bolzoni: fermati due uomini

– Duesono in stato di fermo per l’omicidio di, il 61enne trovato morto martedì sera nella sia auto in piazza Omegna a, trafitto da 35 coltellate. Laè avvenuta ieri sera, sabato 22 febbraio, quando i carabinieri si sono recati nelle rispettive abitazioni per prelevare i duee portarli in carcere. Si tratta di due italiani, uni dei quali già noto alle forze dell'ordine, entrambe persone conosciute dalla vittima. Interrogati dai carabinieri, tutti e due avrebbero fatto parziali ammissioni.