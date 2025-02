Ilgiorno.it - Lodi, chi voleva morto Roberto Bolzoni? Si scava nelle sue frequentazioni

, 23 febbraio 2025 – Prosegue ala caccia al killer di, il 61enne residente nel quartiere di San Fereolo, ucciso con 35 coltellate al collo e al volto. Gli amici lo chiamavano “Rambo“. Di lui dicono fosse sempre sorridente e solare. Era disoccupato da più di 20 anni, quando l’azienda dove lavorava, la Sama di Borgo San Giovanni, era stata chiusa definitivamente. Per decenni ha vissuto grazie all’eredità dei genitori, poi con i sussidi che percepiva il fratello Mario, invalido,un paio di anni fa e di cuisi è sempre preso cura. Da dieci anni era sposato con Li, donna di origini cinesi. “Una bella coppia, non li ho mai sentiti litigare”, ha raccontato una vicina. “Lui l’accompagnava spesso al lavoro, soprattutto quando c’era brutto tempo”. La donna, di poco più giovane, lavora infatti come cameriera al ristorante Hong Kong, in zona Martinetta.