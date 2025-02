Juventusnews24.com - Locatelli titolare in Cagliari Juve con un preciso obiettivo: contro i sardi si era sbloccato in Serie A. Nel mirino questo record personale

di RedazionentusNews24in: la statistica sul centrocampista bianconero in vista del match diAManuelsarà ila centrocampo di: il bianconero segnò il primo gol inA proprio. Un dato che potrebbe portare fortuna in vista del match odierno.STATISTICA – «Il 26 gennaio 2019 Manuelha trovato il golilinA, in casa con la maglia del Sassuolo; finora il centrocampista bianconero non ha trovato più di un golalcuna avversaria nella competizione».Leggi suntusnews24.com