Ilrestodelcarlino.it - Lo show del Carnevale di Fano, 12mila persone in strada: con Ballantini c’è il carro dedicato a Sinner

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Pesaro e Urbino), 23 dicembre 2025 – Ildiè ufficialmente iniziato! Alle tre in punto, il boato dei tre colpi di cannone ha dato il via alla grande festa in viale Gramsci, accendendo l'entusiasmo della folla. E che folla! Circa 12.000si sono riversate lungo il percorso di viale Gramsci, arrivate da tutta Italia per godersi lo spettacolo più dolce che ci sia. Le previsioni meteo non sono delle migliori, il sole oggi si è preso una pausa, ma la temperatura è mite e l'energia delha scaldato l’atmosfera. Le tribune sono strapiene di maschere coloratissime, pronte a lasciarsi travolgere dall’allegria di una giornata che si preannuncia indimenticabile. Ospite d’eccezione di questa seconda domenica di sfilate è il trasformista Dario, che dopo aver incantato ieri sera il pubblico del Teatro della Fortuna con il suo, oggi ha letteralmente infiammato la folla con la sua verve e la sua disponibilità a scattare selfie con chiunque.