It.insideover.com - Lo scudo missilistico a guida tedesca si allarga, le industrie di Usa e Israele ringraziano

Leggi su It.insideover.com

Loeuropeo asi estende e a Washington e Tel Aviv si festeggia pensando agli appalti e ai contratti che garantirà per l’acquisto degli assetti americani e israeliani necessari a blindarlo. A febbraio Albania e Portogallo hanno annunciato di voler aderire all’European Sky Shield Initiative (Essi), diventando rispettivamente il 23esimo e 24esimo Stato a unirsi alla piattaforma di difesa aerea lanciata nell’agosto 2022 dal cancelliere Olaf Scholz e progettata per dare ai Paesi europei membri dell’Alleanza Atlantica una copertura contro potenziali minacce balistiche, in prevalenza quelle russe.Essi, la sfida dell’antiaerea europeaL’Essi ha riscosso un indubbio successo, dato che alla Germania si sono aggiunti due dei maggiori Paesi europei della Nato, il Regno Unito e la Polonia, concordi con Berlino nella necessità di standardizzare la possibilità del Vecchio Continente di rispondere a attacchi da Est, fornendo una deterrenza all’uso potenziale di vettori Iskander da parte di Mosca, i cui attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine nel 2022-2023 hanno spinto gli Stati a unirsi.