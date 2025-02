Ilgiorno.it - Lizzola, pugno duro sulla neve: piste vietate a ciaspolatori e scialpinisti. “Ci sono troppi maleducati”

Valbondione (Bergamo) – La notizia era nell’aria da settimane, ma è diventata ufficiale da pochi giorni., località sciistica della Valle Brembana, ha deciso di usare ilnei confronti die semplici camminatori vietando loro la frequentazione delleda sci. Una decisione che è arrivata dopo che da tempo le regole in vigore venivano spesso ignorate e si creavano - soprattutto nelle giornate dovesi riempiva di sciatori - situazioni rischiose per la sicurezza di tutti coloro che frequentano ledella stazione sciistica. D’ora in avanti, quindi, sarà vietato risalire i tracciati, sia di sera che di giorno, da parte die camminatori, e dopo la chiusura degli impianti sarà vietata anche la discesa, in quanto da quel momento sulleoperano i mezzi battipista.