Oasport.it - LIVE Volta ao Algarve 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Van Aert va al comando, Ganna terzo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.28 Sicuramente il crono di Vanè molto interessante: vanno aspettati Roglic e Almeida, i quali su un tracciato del genere possono esaltarsi.16.26 Inizia la gara di Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step).16.25 Il distacco dida Vanè pesante: 40? non sono indifferenti, meglio accusarliche in un contesto più prestigioso.16.24 La top-ten aggiornata al traguardo.1 VANWout 28.36,70 41.1022 SÖDERQVIST Jakob 29.04,25 0.27,55 40.4533Filippo 29.17,08 0.40,38 40.1584 SHAW James 29.36,22 0.59,52 39.7255 THORNLEY Callum 30.23,79 1.47,09 38.6896 EULÁLIO Afonso 30.25,32 1.48,62 38.6567 BENOOT Tiesj 30.33,27 1.56,57 38.4898 OIRA Ivo 30.33,37 1.56,67 38.4879 LAMPYves 30.40,18 2.03,48 38.34410 REIS Rafael 30.44,79 2.