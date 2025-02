Oasport.it - LIVE Volta ao Algarve 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Van Aert ipoteca il successo, Ganna terzo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.24 La top-ten aggiornata al traguardo.1 VANWout 28.36,70 41.1022 SÖDERQVIST Jakob 29.04,25 0.27,55 40.4533Filippo 29.17,08 0.40,38 40.1584 SHAW James 29.36,22 0.59,52 39.7255 THORNLEY Callum 30.23,79 1.47,09 38.6896 EULÁLIO Afonso 30.25,32 1.48,62 38.6567 BENOOT Tiesj 30.33,27 1.56,57 38.4898 OIRA Ivo 30.33,37 1.56,67 38.4879 LAMPYves 30.40,18 2.03,48 38.34410 REIS Rafael 30.44,79 2.08,09 38.24816.21 E va in testa Van! Il belga sale al comando con un margine di 28? nei confronti di Soderqvist. Gran prestazione per il bronzo olimpico in carica, vittoria quasi assicurata.16.20 Aspettiamo Van, il quale aveva poco più di 5? su Soderqvist all’intertempo.16.19 L’azzurro accusa un ulteriore decina di secondi nei confronti di Soderqvist e si piazza in seconda posizione al traguardo con 12? di ritardo dalla testa.