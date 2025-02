Oasport.it - LIVE Volta ao Algarve 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Van Aert in testa, i big si giocano la generale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.02 Iniziata la prova di Romain Gregoire (Groupama – FDJ).17.01 Da questo momento in poi gli intervalli di partenza saranno di 2 minuti.17.00 Partito Neilson Powless (EF Education – EasyPost), decimo in classificaprima di.16.57 La classifica aggiornata al traguardo.1 VANWout 28.36,70 41.1022 SÖDERQVIST Jakob 29.04,25 0.27,55 40.4533 GANNA Filippo 29.17,08 0.40,38 40.1584 CATTANEO Mattia 29.30,31 0.53,61 39.8575 LAZKANO Oier 29.33,10 0.56,40 39.7956 CAVAGNA Rémi 29.35,45 0.58,75 39.7427 SHAW James 29.36,22 0.59,52 39.7258 VAN DEN BROEK Frank 29.40,37 1.03,67 39.6329 KÜNG Stefan 29.47,64 1.10,94 39.47110 KELDERMAN Wilco 30.13,89 1.37,19 38.90016.56 Inizia la gara di Mathias Vacek (Lidl-Trek): il ceco è staccato di 34? da Christen nella