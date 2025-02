Oasport.it - LIVE Volta ao Algarve 2025, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la crono di Filippo Ganna

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.02 Miglior tempo perall’intertempo numero uno. L’azzurro è davanti a Soderqvist per un secondo e mezzo.15.59 Seconda posizione al traguardo per Afonso Eulalio (Bahrain-Victorius), con un secondo e mezzo di distacco nei confronti di Thornley.15.56 Jakob Soderqvist (Lidl-Trek) è il nuovo leader al primo rilevamento con 14? di margine su Shaw.15.53 Partito anche l’altro grande favorito per laodierna, Wout Van Aert (Team Visma Lease a Bike).15.51 Callum Thornley (Red Bull – BORA – hansgrohe) sale al comando al traguardo in 30:23.79.15.50 PARTE!15.49 Un minuto alla partenza di.15.46 La top-ten al traguardo in questo momento.1 REIS Rafael 30.44,79 38.2482 BUSTAMANTE Adrián 31.36,72 0.51,93 37.2013 CONTTE Tomas 31.