Oasport.it - LIVE Volta ao Algarve 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna staccato da Van Aert, attesa per i big di classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.50 Ottava posizione al traguardo per Stefan Kueng,di 1’10” dalla testa.16.48 Inizia la gara di Antonio Tiberi.16.46 Frank Van der Broek si piazza in settima posizione al traguardo a oltre un minuto di distacco da Van.16.42 Remi Cavagna si inserisce in quinta posizione a 58? da Van.16.38 La top ten aggiornata al traguardo.1 VANWout 28.36,70 41.1022 SÖDERQVIST Jakob 29.04,25 0.27,55 40.4533Filippo 29.17,08 0.40,38 40.1584 LAZKANO Oier 29.33,10 0.56,40 39.7955 SHAW James 29.36,22 0.59,52 39.7256 VALGREN Michael 30.19,65 1.42,95 38.7777 ASGREEN Kasper 30.20,23 1.43,53 38.7648 THORNLEY Callum 30.23,79 1.47,09 38.6899 EULÁLIO Afonso 30.25,32 1.48,62 38.65610 BENOOT Tiesj 30.33,27 1.56,57 38.48916.36 Nono Cattaneo al primo intertempo a 20? da