Oasport.it - LIVE Volta ao Algarve 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna davanti a Van Aert al primo intertempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.13 Enon va al comando al secondo. L’azzurro paga quasi 3? nei confronti di Soderqvist: lo svedese è un profilo molto interessante per il prossimo futuro.16.10 Soderqvist èal secondo rilevamento con un margine di 39? nei confronti di James Shaw. Fra poco transiterà Filippo.16.08 James Shaw si issa al comando. Il britannico della EF Education-Easy Post va in testa con il crono di 47? su Thornley.16.07 La top-ten aggiornata al traguardo.1 THORNLEY Callum 30.23,79 38.6892 EULÁLIO Afonso 30.25,32 0.01,53 38.6563 OIRA Ivo 30.33,37 0.09,58 38.4874 REIS Rafael 30.44,79 0.21,00 38.2485 NYCH Artem 31.06,67 0.42,88 37.8006 BEULLENS Cedric 31.20,40 0.56,61 37.5247 OLIVO Bryan 31.29,83 1.06,04 37.3378 BUSTAMANTE Adrián 31.