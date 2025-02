Oasport.it - LIVE Volta ao Algarve 2025, tappa di oggi in DIRETTA: cronometro in corso, attesa per Filippo Ganna

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.11 Joao Martins (Rádio Popular – Paredes – Boavista) fa segnare il miglior tempo in 35:02.29.15.08 Sono già partiti trentotto atleti, nessuno ha concluso la sua prova al momento.15.07 In casa Italia gli occhi sono tutti su(Ineos Grenadiers). L’azzurro ha dimostrato una grande condizione in queste tappe dellaaoriuscendo ad essere protagonista anche in volata. L’italiano è uno specialista delle, ma potrebbe essere svantaggiato dalle pendenze della salita finale. Attenzione anche a Luca Vergallito (Alpecin – Deceuninck) che proverà a difendere la top 10 in classifica generale. Proverà a stupire anche Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step).15.05 Sulla salita finale ci si giocherà la vittoria die della generale.