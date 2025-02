Oasport.it - LIVE Vallefoglia-Milano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alladi, partita di Serie A1divalevole per la 11esima giornata di ritorno.Al Pala Megabox di Pesaro le milanesi si presentano dopo la vittoria in casa contro lo Schwerin in CEV Champions League per 3-0, vittoria grazie alla quale sono entrate a pieno titolo nei quarti di finale che si disputeranno a partire dai primi di marzo. Attualmente 3º in classifica a 53 punti, le meneghine, nel caso vincessero, devono sperare che Scandicci perda in casa contro Pinerolo per poter effettuare il sorpasso e prendersi il secondo posto. Scandicci è infatti a 54 punti. Anche i due punti, nel caso di sconfitta di Scandicci, ovviamente andrebbero bene alle milanesi.