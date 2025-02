Oasport.it - LIVE Vallefoglia-Milano 2-2, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: Megabox recupera, si va al 5° set!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl 4° set lo vince. Si va al 5° set! 25-12 Video check chiesto da Sylla. La palla era finita lunga.24-12 Ace di Kobzar.23-12 Attacco di Egonu lunghissimo.22-12 Kurtagic sbaglia al servizio.21-12 Orro di seconda sulle mani fuori della.21-11 Simone Lee murata ma la palla finisce fuori. A 4 punti dal set.20-11 Ace di Cazaute.20-10 Attacco a due mani di Cazaute sul muro di.20-9 Che attacco di Simone Lee. Battuta la difesa di.19-9 Egonumente in rete con la battuta.18-9 Non c’è il tocco.19-8 Chiama il tocco del muro Candi sulla sua schiacciata.18-8 Bellissimo scambio che termina con la diagonale vincente di Erblira Bici.17-8 In difficoltà l’attacco di Giovannini ma bene il muro di Danesi.