Oasport.it - LIVE Vallefoglia-Milano 2-2, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: la Megabox recupera, si va al 5° set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-10 Entra bene Egonu e riporta in parità il match.10-9 tira giù un primo tempo molto bello Camila Weitzel.9-9 Gioca troppo angolata Simone Lee. Palla fuori.9-8 Vola sopra il muro avversario Paola Egonu. Palla molto alta e diagonale profonda per lei.9-7 Monster Block di Weitzel.Cambio campo.8-7 Brava Simone Lee in questo momento. È cresciuta nel corso della partita.7-7 Anche Egonu cerca le mani. Palla molto diagonale.7-6 Simone Lee insiste e trova il mani fuori di Anna Danesi.6-6 Lunga la battuta della.6-5 Egonu in controtempo spara lunghissimo.5-5 Candi murata da Danesi in maniera magistrale.5-4 Servizio di poco fuori per.5-3 Bellissima la schiacciata di Bici sulle mani di Kurtagic.4-3 Centrale l’attacco di Nika Daalderop.