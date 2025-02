Oasport.it - LIVE Vallefoglia-Milano 1-2, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: Via con il 4° set. Le meneghine hanno ripreso il controllo del gioco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-1 Daalderop in crisi in ricezione. Lavarini chiama il time out.4-1 Primo tempo dilungo di poco.3-1 Bici murata fuori da Anna Danesi. Continua a trovare le mani del muro Erblira.2-1 Brutta palla di Orro per Sylla che però riesce a mettere in difficoltà.2-0 Il punteggio cambia. C’è il tocco.1-1 Gaia Giovannini cerca le mani del muro ma non sembra esserci stato. Chiesto il check.1-0 Subito un bellissimo pallonetto di Weitzel.Tutto pronto per il 4° set.1-2. 14-25 Simone Lee sbatte contro il muro di Anna Danesi. Il 3° set va a. 14-24 Attacco di Sylla leggermente largo.13-24 Ricezione completamente sbagliata di Lee. Set point.13-23 Diagonale di Bici annullato per infrazione. Ha toccato la linea con il piede.