Oasport.it - LIVE Vallefoglia-Milano 1-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: via con il terzo set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATime outnuovamente. 4-10 Altro errore in ricezione della Megabox, tira di nuovo giù Sylla.4-9 Sylla fa buona guardia a rete e tira giù una palla vagante.4-8 Nuovamente molto alta sopra il muro Nika Daalderop. Stanno facendo fatica su quella diagonale le padrone di casa.4-7 Giovannini sopra le mani di Orro!3-7 Ricezione al limite per le meneghine, poi la solita Daalderop tira giù la palla nel campo avversario.3-6 Bici sta trovando delle ottime soluzioni fin qui. Bell’attacco lungo incrociato.2-6 Orro per Daalderop, il muro viene spiazzato efa punto con facilità.2-5 Weitzel efficace con il suo attacco. Si riporta a -3 la Megabox.Subito time out. 1-5 Molto bene la difesa di, poi completa l’opera Daalderop.