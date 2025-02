Oasport.it - LIVE Vallefoglia-Milano 1-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le padrone di casa rispondo subito!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1.25-23 Bici fa punto e set!Time out Lavarini. 24-23 Bici ha tutto il campo a disposizione dopo una brutta ricezione di. Set point.23-23 Palla toccata dal muro di Egonu-Danesi sull’attacco di Lee.22-23 Egonu si trova ad alzare per Sylla che chiude sulle mani del muro!!!22-22 Danesi sbaglia un punto già fatto. Finisce largo l’attacco.21-22 Non riesce a rigiocare il controtempo da caduta Sylla. Si rifanno sotto le marchigiane.20-22 Flottante per Kurtagic al servizio che finisce lungo.19-22 Lungo il servizio di.19-21 Non salta il muro di. Lee trova la diagonale completamente libera.18-21 Che spallata di Miriam Sylla!!!!!18-20 Il punto più bello fin qui. Scambio infinito. Ci pensa Kurtagic a murare Lee alla fine.