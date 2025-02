Oasport.it - LIVE Vallefoglia-Milano 0-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: Al via il secondo set. Le ospiti hanno chiuso il primo 25-21

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-7 Giovannini fermata in ricezione da Sylla. Poi Kurtagic di nuovo a rete fa buona guardia.Non c’è il tocco della rete. Punto aconfermato.5-6 Check per un potenziale fallo sotto rete. La palla era stata schiacciata da Kurtagic.5-5 Ace di Danesi su Lee. 5-4 Cecchinata Weitzel dall’attacco di Daalderop.5-3 Bellissimo tocco di Bici.4-3 Megabox restituisce il favore sotto rete e Danesi non perdona.4-2 Difesa con i piedi di Gaia Giovannini ma poi il pallonetto difinisce fuori.4-1 Orro per Egonu che gioca veramente molto alto sopra Weitzel.Lavarini costretto al time out. 4-0 Imprecisione a rete per.3-0 Bici murata da Sylla ma la palla finisce fuori. Ottimo avvio per.2-0 Egonu non trova la parallela.1-0 Orro in rete con il servizio.