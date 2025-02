Oasport.it - LIVE Vallefoglia-Milano 0-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: al via il match!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Subito Orro per Sylla che è entrata bene in campo.1-1 Brava Sylla a sbloccare il punteggio per.1-0 Egonu subito murata da Weitzel.18:00 Orro, Danesi, Kurtagic, Sylla, Egonu, Daalderop e Gelin per; Giovannini, Candi, Perovic, Lee, De Bortoli, Bici, Weitzel per.17:55 Le squadre sono in campo e stanno ultimando il riscaldamento.17:50 Dopo la vittoria in Champions League contro le tedesche dello Schwerin, coach Lavarini è probabile che faccia un po’ di turnover ma bene o male le giocatrici in campo saranno sempre le stesse con Alessia Orro, Miriam Sylla, Paola Egonu e Nika Daalderop tra le più pericolose.17:45 Le ospiti, invece, arrivano alla gara contro le marchigiane in 3ª posizione e, in base al risultato di Scandicci, impegnato sul campo del Pinerolo alle 17:00, può sperare nel sorpasso e la seconda posizione.