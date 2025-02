Oasport.it - LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si decide tutto sull’arrivo in salita di Jebel Hafeet

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della settimadello UAE. La corsa degli Emirati Arabi termina con una frazione di 176 km che porteranno i corridori da Al Ain Hazza Bin Zayed Stadium a Jebel Hafeet.Laè completamente pianeggiante fino ai -15km quando inizierà la salita finale. L’ascesa di Jebel Hafeet è lunga 10.9 km con una pendenza media del 6.7%. La pendenza però è “sporcata” dagli ultimi 3 chilometri di falsopiano, ma la parte centrale è estremamente dura con punte all’11%.Il favorito assoluto per questaè Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG). Lo sloveno ha dimostrato di essere già in un’ottima condizione vincendo il tappone di mercoledì e mettendosi in mostra anche nelle tappe di pianura.