Oasport.it - LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar attacca, Ciccone risponde

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.14ed Onley si danno cambi regolari. Situazione ideale per l’italiano che potrebbe addirittura chiudere al secondo posto in classifica generale.12.13 Onley enon riescono a tenere il ritmo di, che a 7 km dall’arrivo ha già fatto il vuoto.12.12 Quarta posizione per Fisher Black che prova a risalire.12.12 Solamenteed Onley rimangono con.12.12!! Come termina il lavoro del belga accelera lo sloveno. Bravissimore.12.11 È a tutta Herregodts. Il belga potrebbe finire il proprio lavoro a breve.12.10è in quarta posizione a ruota di Tadej12.10 Come prevedibile si stacca Joshua Tarling (Ineos Grenadiers).12.09 Terminato il lavoro di Vermeersch. Tocca ora a Herregodts, ultimo uomo a disposizione di