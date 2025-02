Oasport.it - LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Milan e Zanoncello nella fuga di giornata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.47 Gira la strada, cambia la direzione del vento.9.46 Si spacca il gruppo intorno alla ventesima posizione.9.46 Accelerazione in gruppo degli uomini della Red Bull – BORA – hansgrohe. Il vento soffia anche leggermente da sinistra.9.46 C’è tanto vento che in questo momento soffia contrario. Attenzione ai possibili ventagli in questa.9.45 Il vantaggio dei 12 fuggitivi sul gruppo è di 2? 20?.9.42 Quest’ci saranno due sprint intermedi, entrambi che metteranno in pali 8, 5, 3, 1 punti e 3, 2, 1 secondi di abbuono. Il primo sarà l’Al Ain Cycle Club (KM 61.6), il secondo il Green Mubazzarah (KM 116.1)9.39 Questa la classifica degli sprint intermedi prima di questa:1. Djordje Djuric (Solution Tech Vini Fantini) 48 punti2. Carlos Samudio (Solution Tech Vini Fantini) 33 punti3.