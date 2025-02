Oasport.it - LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: inizia l’ultima frazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.50 Sono quattro i corridori che hanno preso un piccolo vantaggio8.49 Tra i protagonisti della fuga c’è la maglia nera di Djordje Djuric (Team Solution Tech – Vini Fantini).8.48 Subito uno scatto per portare via la fuga.8.48 Tarling rientra in gruppo,ufficialmente la.8.47 Non è ancora arrivata la partenza ufficiale. Si attende che Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) rientri in gruppo dopo aver forato.8.45 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati allatestuale della settima ed ultimadello UAE.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della settimadello UAE. La corsa degli Emirati Arabi termina con unadi 176 km che porteranno i corridori da Al Ain Hazza Bin Zayed Stadium a Jebel Hafeet.