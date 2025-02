Oasport.it - LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: grandi movimenti in gruppo, caduta per Tarling

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.14 Armirail, Samudio e Zanoncello sono all’inseguimento del sestetto di testa. Alle loro spalle ci sono Milan, Kuypers e Ghys.9.14 Si ritirano Arvid De Kleijn (Tudor Pro Cycling Team), Chris Froome (Israel Premier Tech) e Niklas Behrens (Team Visma Lease a bike).9.13 Ripreso Lutsenko. Si compatta il sestetto in testa alla corsa.9.11 Lutsenko ha guadagnato 8? sul quintetto alle sue spalle dove non tira Cote. Mossa discutibile del kazako della Isreael Premier Tech9.10 Continuano iin: attacca Milan (Lidl – Trek), lo segue Gerben Kuypers (Intermachè – Wanty).9.10 Bastiaens e Currie rientrano sul terzetto che però è all’inseguimento di Lutsenko9.09 Accelerazione di Lutsenko che prende un piccolo vantaggio sul gruppetto di fuggitivi.