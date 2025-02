Oasport.it - LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: aumenta il vantaggio del gruppo di testa

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.51 Il distacco delora è di 2? 05?. A tirare è principalmente la Lotto che però è rimasta con soli 2 corridori10.48 La velocità media è di 50.5 km/h quando sono passate poco più di 2 ore dalla partenza della corsa.10.45 Il vento soffia a 29 km/h da sud.10.43 Continua a perdere ilche ora scivola ad 1? 45?. Non c’è continuità nell’azione, a differenza di quanto avviene nei corridori di.10.40 Mancano 80 km all’arrivo10.38ildeldiche ha 1? 35? di margine.10.35 Anche la Team Visma Lease a bike si mette all’opera inal. I calabroni non hanno alcun corridore davanti e sono rimasti in 3 all’inizio di questa.10.33 C’è ancora molto vento in, ma adesso soffia da destra verso sinistra.