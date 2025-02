Oasport.it - LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: assolo di Pogacar a Jebel Hafeet, Ciccone il primo degli umani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.35 È la novantesima vittoria tra i professionisti per Tadeja soli 26 anni.12.33 Quarto posto per Ivan Romeo che chiude ai piedi del podio ma vince la classifica dei giovani12.32 Seconda posizione un grandissimo Giulio! Solo applausi per l’italiano che inizia nel migliore dei modi questo.12.31lancia la volata, in difficoltà Bilbao.12.31DI TADEJ!! Seconda vittoria dello sloveno che chiude in bellezza questo UAE.12.30 Prova a stringere i denti Romeo. Prima di questalo spagnolo aveva 10? di vantaggio sued 11? su Bilbao12.30 Si voltache ha oltre 50? di vantaggio sui primi inseguitori12.29 Accelerazione diche prova a mettere in difficoltà Bilbao12.29 FLAMME ROUGE!! Inizia l’ultimo chilometro per Tadej