Oasport.it - LIVE Superbike, GP Australia 2025 in DIRETTA: Bulega domina anche gara-2, zero punti per Razgatliouglu!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DI06.41 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo!06.38assolutamente spettacolare,cheancora una volta completando l’opera iniziata sabato e Iannone che si conferma sul podio dopo l’ottima Superpole Race. OttimoBautista secondo dopo l’errore in Superpole Race. Sfortunato ancora una volta Razgatlioglu costretto al ritiro per un problema alla moto. Petrucci conclude quinto, Locatelli limita i danni al settimo posto, primo dei non Ducati. Montella termina nono e Bassani con la Bimota chiude la top ten.06.37 Prossima tappa in Portogallo a Portimao il weekend del 28-30 marzo.06.34 Prima storica tripletta perin.06.33 Ecco l’ordine di arrivo:1 11Nicolo Ducati Panigale V4R LEAD LEAD 1’29.