Oasport.it - LIVE Sci alpino, superG Crans Montana 2025 in DIRETTA: un grande Paris spera nel podio. Svizzeri inavvicinabili

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLO SLALOM FEMMINILE ALLE 9.30 E 12.1511:10 Glisono implacabili. Uno-due svizzero al traguardo con Monney che piazza la zampata chiudendo in seconda posizione a 28 centesimi dal suo capitano. E pensare che fino ad una decina di minuti fa la doppietta era italiana.scivola in terza posizione. Tocca all’austriaco Lukas Feurstein.11:08 Nelle uniche due porte in cui si poteva fare un minimo di differenza Odermatt ha messo il turbo. Negli altri settori i suoi avversari restano in scia, ma nella parte centrale pagano pesantemente dazio. Qundicesimo posto per un provato Goldberg. Attenzione ora allo svizzero Alexis Monney.11:06 Diversi errori per lo statunitense, che pasticcia perdendo progressivamente terreno.