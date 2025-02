Oasport.it - LIVE Sci alpino, superG Crans Montana 2025 in DIRETTA: Paris ad un passo dal podio! Ottimo Casse, si supera anche Innerhofer!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLO SLALOM FEMMINILE ALLE 9.30 E 12.1511:47 19° il tedesco Romed Baumann ad 1.38 dal leader. Iniziaa nevicare sul tracciato elvetico, mentre il canadese Brodie Seger perde il bastoncino dopo aver aperto il cancelletto.11:44 Diciassettesima piazza per il finlandese Elian Letho, che chiude ad un secondo e 29 da Odermatt confermando il buon feeling con la pista di.11:42 Prossimo degli italiani con il pettorale numero 39 Nicolò Molteni. Intanto il veterano francese Adrien Theaux si inserisce al 19° posto.11:39 LA TOP TEN DOPO 30 DISCESE1-Marco Odermatt (SUI) 1:21.532-Alexis Monney (SUI) +0.283-Dominik(ITA) +0.394-Raphael Haaser (AUT) +0.515-Mattia(ITA) +0.586-Adrien Smiseth Sejerstedt (NOR) +0.