LIVE Sci alpino superG Crans Montana 2025 in DIRETTA | chi impensierirà gli imbattibili svizzeri?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLO SLALOM FEMMINILE ALLE 9.30 E 12.15Buongiorno e benvenuti nellatestuale deldi, gara che chiude la tappa di Coppa del Mondo sulle nevi elvetiche. Dopo la tripletta di ieri i padroni di casa proveranno nuovamente a fare la voce grossa anche su una pista con tratti tecnici inesistenti, a conferma che lo squadrone svizzero è competitivo dagli atleti sino allo staff tecnico passando per gli ski man.Azzurri che si affideranno in primis a Dominik Paris e Mattia Casse, con Giovanni Franzoni pronti a piazzare la zampata partendo con il pettorale n.2. Primi atleti in gara che in discesa hanno beneficiato di visibilità e condizioni del tracciato perfette. Per l’Italia iscritti alla kermesse anche Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Benjamin Jacques Alliod, Florian Schieder e Matteo Franzoso.