Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Sestriere 2025 in DIRETTA: subito fuori Rast

I PETTORALI DI PARTENZA9.38: All'intermedio Holdener ha 8 centesimi di ritardo9.37: Perde tanto nel finale la tedesca Duerr che si inserisce al quarto posto a 61 centesimi da Shiffrin. Ora Holdener9.37: Duerr all'intermedio ha 4 centesimi di ritardo9.36: Va al comando Mikaela Shiffrin, con 9 centesimi di vantaggio su Ljutic, sfruttando l'errore della croata nel finale. Ora Duerr9.36: All'intermedio Shiffrin ha 14 centesimi di ritardo9.35: Un errore nel finale costa qualcosa alla croata Ljutic che va comunque in testa con 25 centesimi di vantaggio. Ora Shiffrin9.34: Ljutic all'intermedio ha 39 centesimi di vantaggio9.33: Liensberger non impressiona come aveva fattoe chiude con 54?13 che è il primo tempo di riferimento.