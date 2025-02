Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Sestriere 2025 in DIRETTA: subito fuori Rast, riscatto Shiffrin

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG MASCHILE DALLE 10.30I PETTORALI DI PARTENZA9.48: Slokar all’intermedio ha un ritardo di 28 centesimi9.47: Errore prima del piano per la svedese Swenn Laon che perde aderenza e velocità per il piano finale, ritardo i 99 centesimi e nono posto. Ora Slokar9.47: Swenn Laon ha 39 centesimi di ritardo all’intermedio9.46: Grande manche della statunitense Moltzan che spinge fino all’ultima porta e chiude con un ritardo di 38 centesimi9-45: Moltzan all’intermedio ha 22 centesimi di ritardo9.44: Linee più larghe, qualche frenata e scodata di troppo per la svizzera Meillard che accumula 1?90 di ritardo ed è nona. Ora Moltzan9.44: All’intermedio Meillard ha 1 secondo di ritardo9.43: Resta in corsa per il podio l’albanese Colturi che è settima a 79 centesimi, limitando i danni nella seconda parte.